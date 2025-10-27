< sekcia Regióny
V Malinove testujú asfalt s prímesami recyklovaných ohorkov z cigariet
Ide o prvý úsek na Slovensku, kde budú v asfalte použité vlákna z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) testuje asfalt s prímesami recyklovaných ohorkov z cigariet. Pilotný projekt skúša pri aktuálnej revitalizácii cesty v Malinove v okrese Senec. Ide zároveň o prvý úsek na Slovensku, kde budú v asfalte použité vlákna z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Úradu BSK Michal Feik.
„Je to inovácia, ktorá spája ekológiu, výskum a praktické využitie. Bratislavský kraj sa chce posúvať smerom k udržateľnej infraštruktúre - nielen opravovať cesty, ale robiť ich lepšie, efektívnejšie a s menšou ekologickou stopou. Ak sa pilot osvedčí, môže sa stať štandardom aj pre ďalšie úseky v kraji,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
V rámci pilotného projektu bude na úseku cesty v Malinove použitá jedna tona recyklovaných vlákien, čo predstavuje približne dva milióny ohorkov a tabakových náplní. Keď sa zmiešajú s asfaltovou zmesou, výsledkom je pevnejšia, odolnejšia a trvácnejšia vozovka, ktorá lepšie odoláva extrémnym teplotám, vode aj vysokému zaťaženiu.
Použitá technológia vychádza z moderného typu asfaltovej zmesi SMA, ktorá obsahuje vysoký podiel drsného kameniva a je navrhnutá tak, aby bola odolnejšia voči opotrebovaniu, deformáciám a prenikaniu vody. Kľúčovou inováciou je nahradenie bežných celulózových vlákien recyklovanými vláknami vyrobenými z filtrov tabakových výrobkov. Tieto vlákna vznikajú spracovaním cigaretového odpadu na certifikovaný materiál s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako má pôvodná surovina.
Technológia prináša viacero výhod. Zlepšuje vodoodolnosť asfaltu, čím sa znižuje riziko vzniku trhlín a poškodení spôsobených mrazom či dažďom. Zvyšuje zároveň mechanickú stabilitu povrchu, čo je dôležité najmä na cestách s intenzívnou premávkou. Taktiež znižuje riziko tvorby koľají a deformácií, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny zníženia komfortu a bezpečnosti jazdy.
Projekt realizuje BSK v spolupráci so spoločnosťami Reneso a Strabag, partnerom je aj Žilinská univerzita.
