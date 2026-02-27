Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Regióny

V Malom Slavkove pribudne bývanie pre 21 rodín vďaka štátnej dotácii

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil tento týždeň ďalší projekt zameraný na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít.

Autor TASR
Malý Slavkov 27. februára (TASR) - Štát podporil ďalší projekt bývania pre marginalizované rómske komunity. V obci Malý Slavkov v okrese Kežmarok pribudne bývanie pre 21 rodín. Informoval o tom splnomocnenec vlády pre rómsky komunity Alexander Daško.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil tento týždeň ďalší projekt zameraný na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v Atlase rómskych komunít. Podpora smeruje do oblasti bývania v tejto podtatranskej obci, pričom celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku dosahuje 3,1 milióna eur. Realizáciou projektu sa vybudujú tri rodinné domy s tromi bytovými jednotkami a jeden bytový dom s dvanástimi bytovými jednotkami. Dohromady tak pribudne 21 bytových jednotiek pre rodiny z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt podľa splnomocnenca prispeje k zlepšeniu kvality bývania, podpore sociálneho začlenenia a stabilizácii životných podmienok obyvateľov. „Dostupné a dôstojné bývanie je základom pre rozvoj komunít aj jednotlivcov. Každý podporený projekt znamená konkrétnu pomoc rodinám a zároveň krok k systematickému znižovaniu sociálnych rozdielov,“ uzavrel Daško.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu