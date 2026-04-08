V Malých Karpatoch si pripomenú 81. výročie prechodu frontovej línie
Autor TASR
Smolenice 8. apríla (TASR) - Turisticko-náučný pochod s názvom Po kockách priblíži 81. výročie prechodu frontovej línie cez Malé Karpaty. Sobotné (11. 4.) podujatie sa zameria na prezentáciu zvyškov nemeckých opevnení a priblíženie udalostí z konca druhej svetovej vojny v chotároch Trstína a Bukovej. TASR o tom informoval archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
Pochod sa začne na železničnej stanici v Smoleniciach o 8.30 h a trasa bude dlhá približne 9,5 kilometra. Účastníci sa dozvedia informácie o štruktúre nemeckej obrany Malých Karpát. Konkrétne o prekážkach, zátarasách, pozorovateľniach, zákopoch, guľometných hniezdach, bunkroch, priebehu výstavby opevnení a bojov. Tiež o výskume nálezu padlého nemeckého vojaka i o výskume bitky pri Smoleniciach v roku 1704.
„Súčasťou pochodu bude aj bojová ukážka dobytia nemeckého oporného bodu Červenou armádou, na ktorej sa zúčastnia členovia Klubov vojenskej histórie Západ a Prašník,“ priblížil Sládok. Po bojovej ukážke si účastníci budú môcť pozrieť autentický železobetónový bunker, výstroj, zbrane vojakov či vojnové archeologické nálezy. Odporúčaná je turistická obuv.
