< sekcia Regióny
V Malých Karpatoch sú ďalšie dve jaskyne prístupné pre verejnosť
Medzi verejnosti prístupné jaskyne v Malých Karpatoch sa od pondelka zaradili aj Zbojnícka jaskyňa a prírodná pamiatka Prielezná jaskyňa, ktoré sa nachádzajú v Borinskom krase pri obci Borinka.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Medzi verejnosti prístupné jaskyne v Malých Karpatoch sa od pondelka zaradili aj Zbojnícka jaskyňa a prírodná pamiatka Prielezná jaskyňa, ktoré sa nachádzajú v Borinskom krase pri obci Borinka. Vyplýva to z vyhlášky Okresného úradu Bratislava, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra.
„V Prieleznej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskyne počas celého roka a v Zbojníckej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať v jej priestoroch v časovom období od 1. mája do 31. októbra príslušného kalendárneho roka,“ uvádza sa vo vyhláške.
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty na sociálnej sieti pripomenula, že Prielezná a Zbojnícka jaskyňa sa zaradili k ďalším voľne prístupným jaskyniam Malých Karpát, ako sú Deravá skala, Veľká pec a Mníchova diera. „Jedinou sprístupnenou jaskyňou, ktorú oficiálne prevádzkuje Správa slovenských jaskýň, zostáva jaskyňa Driny. V Malých Karpatoch je vyše 370 ďalších jaskýň, ktoré nie sú verejnosti prístupné,“ dodala CHKO Malé Karpaty.
„V Prieleznej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskyne počas celého roka a v Zbojníckej jaskyni sa návštevníci môžu voľne pohybovať v jej priestoroch v časovom období od 1. mája do 31. októbra príslušného kalendárneho roka,“ uvádza sa vo vyhláške.
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty na sociálnej sieti pripomenula, že Prielezná a Zbojnícka jaskyňa sa zaradili k ďalším voľne prístupným jaskyniam Malých Karpát, ako sú Deravá skala, Veľká pec a Mníchova diera. „Jedinou sprístupnenou jaskyňou, ktorú oficiálne prevádzkuje Správa slovenských jaskýň, zostáva jaskyňa Driny. V Malých Karpatoch je vyše 370 ďalších jaskýň, ktoré nie sú verejnosti prístupné,“ dodala CHKO Malé Karpaty.