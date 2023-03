V. Maňka: Mesto Zvolen som prebral v turbulentnom období

Zvolen 23. marca (TASR) – Počas uplynulých mesiacov sa nové vedenia mesta Zvolen pozrelo aj na problematiku cestného obchvatu mesta. V hodnotení svojho doterajšieho funkčného obdobia to pre TASR uviedol primátor Vladimír Maňka.



Pripomenul, že v súčasnosti pokračuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré by malo byť ukončené začiatkom budúceho roka. "Po zostavení novej vlády sa chcem stretnúť s ministrom dopravy," podotkol s tým, že mesto prebral v turbulentnom období, keď naň dopadajú dôsledky energetickej krízy a viacerých vládnych opatrení.



"Ak samosprávy nebudú mať zdroje na spolufinancovanie projektov z plánu obnovy a ostatných zdrojov Európskej únie (EÚ), štát príde o 20 percent financií (DPH)," zdôraznil s tým, že tie by prišli do štátnej pokladnice z každého eura, ktoré samosprávy vyčerpajú zo zdrojov EÚ. "Bez čerpania eurofondov slovenská ekonomika spadne do recesie, príde o tisíce pracovných miest a zastaví rozvoj našich regiónov," vyhlásil.



Podľa primátora od začiatku mája bude na mestá a obce negatívne vplývať zákon o dlhovej brzde. Spomenul, že Slovensko sa za posledné tri roky zadlžilo a preto samosprávy nebudú môcť financovať svoj rozvoj, aj keby naň mali peniaze. "V takejto situácii sa preto vo Zvolene sústredíme na projekty financované zo zdrojov EÚ a z Envirofondu," potvrdil.



Ako dodal, v polovici marca tohto roka sa stretol s poslancami mestského zastupiteľstva a predstavil im návrh plánu rozvoja mesta. Financovať ho chcú pomocou externých zdrojov. "Po dotiahnutí všetkých náležitostí a detailov s našimi zámermi oboznámime aj verejnosť," uviedol.