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V. Maňka: Verejná funkcia nie je odmena ani privilégium, je to záväzok
Za jeden z najväčších úspechov Maňka považuje to, že sa mu darilo nachádzať zhodu a získavať podporu väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva.
Autor TASR
Zvolen 23. novembra (TASR) - Bývalý zvolenský primátor Vladimír Maňka v pondelok po štyroch rokoch odovzdal vedenie mesta svojmu nástupcovi a bývalému mestskému poslancovi Jánovi Beljakovi. Maňka už tento rok nekandidoval na post primátora Zvolena.
Novému vedeniu odovzdal spracovaný prehľad 37 projektov, aby mali presnú informáciu o ich stave, ďalších krokoch a potrebných rozhodnutiach. „Nový primátor opakovane deklaroval záujem dokončiť rozbehnuté investície a pokračovať v príprave ďalších projektov,“ uviedol pre TASR. Riadenie mesta je podľa neho každodenná práca, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, zodpovednosť a schopnosť robiť aj nepopulárne rozhodnutia.
Za jeden z najväčších úspechov Maňka považuje to, že sa mu darilo nachádzať zhodu a získavať podporu väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva. „Nielen pri schvaľovaní rozvojových projektov, ale aj pri prijímaní nevyhnutných opatrení, ktorých prínos sa prejaví až po rokoch,“ zhrnul. Ak by funkčné obdobie primátora trvalo o rok dlhšie, stihli by podľa neho spustiť všetky významné investície, ktoré pripravovali.
Konštatoval, že slovenské mestá majú v porovnaní s českými výrazne horšie podmienky. „České získavajú z podielových daní na jedného obyvateľa približne trojnásobne viac finančných prostriedkov. Rozdiel sa odráža aj na možnostiach ich rozvoja,“ zdôraznil s tým, že Slovensko je pri väčších investíciách odkázané na eurofondy. Doplnil, že problémom však zostávajú zdĺhavé procesy. „Mestá pritom potrebujú stabilné a predvídateľné prostredie a väčšiu dôveru štátu v ich schopnosť rozhodovať o vlastnom rozvoji,“ podotkol.
V posledných voľbách do parlamentu mu viaceré politické strany ponúkali miesto na svojich kandidátkach. Pre post primátora to však odmietol. Čo prinesie budúcnosť, ukáže podľa neho čas. Funkcia primátora bola pre neho najnáročnejšou prácou, akú v živote vykonával. „Ak ju človek robí naplno a berie svoju zodpovednosť vážne, nemá voľno. Najviac to pociťovala moja rodina,“ pripustil.
Táto práca mu však podľa jeho slov dala skúsenosti, kontakty a možnosť ovplyvňovať rozvoj mesta. „Verejná funkcia nie je odmena ani privilégium. Je to záväzok a služba. Ak človek po sebe nedokáže zanechať výsledky, mal by si položiť otázku, či má v takejto funkcii naďalej zotrvávať,“ dodal Maňka.
Novému vedeniu odovzdal spracovaný prehľad 37 projektov, aby mali presnú informáciu o ich stave, ďalších krokoch a potrebných rozhodnutiach. „Nový primátor opakovane deklaroval záujem dokončiť rozbehnuté investície a pokračovať v príprave ďalších projektov,“ uviedol pre TASR. Riadenie mesta je podľa neho každodenná práca, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, zodpovednosť a schopnosť robiť aj nepopulárne rozhodnutia.
Za jeden z najväčších úspechov Maňka považuje to, že sa mu darilo nachádzať zhodu a získavať podporu väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva. „Nielen pri schvaľovaní rozvojových projektov, ale aj pri prijímaní nevyhnutných opatrení, ktorých prínos sa prejaví až po rokoch,“ zhrnul. Ak by funkčné obdobie primátora trvalo o rok dlhšie, stihli by podľa neho spustiť všetky významné investície, ktoré pripravovali.
Konštatoval, že slovenské mestá majú v porovnaní s českými výrazne horšie podmienky. „České získavajú z podielových daní na jedného obyvateľa približne trojnásobne viac finančných prostriedkov. Rozdiel sa odráža aj na možnostiach ich rozvoja,“ zdôraznil s tým, že Slovensko je pri väčších investíciách odkázané na eurofondy. Doplnil, že problémom však zostávajú zdĺhavé procesy. „Mestá pritom potrebujú stabilné a predvídateľné prostredie a väčšiu dôveru štátu v ich schopnosť rozhodovať o vlastnom rozvoji,“ podotkol.
V posledných voľbách do parlamentu mu viaceré politické strany ponúkali miesto na svojich kandidátkach. Pre post primátora to však odmietol. Čo prinesie budúcnosť, ukáže podľa neho čas. Funkcia primátora bola pre neho najnáročnejšou prácou, akú v živote vykonával. „Ak ju človek robí naplno a berie svoju zodpovednosť vážne, nemá voľno. Najviac to pociťovala moja rodina,“ pripustil.
Táto práca mu však podľa jeho slov dala skúsenosti, kontakty a možnosť ovplyvňovať rozvoj mesta. „Verejná funkcia nie je odmena ani privilégium. Je to záväzok a služba. Ak človek po sebe nedokáže zanechať výsledky, mal by si položiť otázku, či má v takejto funkcii naďalej zotrvávať,“ dodal Maňka.