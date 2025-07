V Margecanoch otvorili nové centrum zdieľaných služieb

Margecany 4. júla (TASR) - V budove Obecného úradu v Margecanoch v okrese Gelnica bude nové centrum zdieľaných služieb. V piatok ho slávnostne otvorili predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák a starosta obce Igor Petrik. Ide v poradí o 19. centrum z plánovaných 21 v rámci Slovenska. Bude poskytovať služby pre 17 obcí a jedno mesto v regióne.



Centrum sídli v budove obecného úradu, kde vznikli nové kancelárie, zasadacia miestnosť aj bezbariérový prístup. „Investícia vo výške viac ako 430.000 eur priniesla nielen zrekonštruované priestory a technické vybavenie, ale aj nové pracovné príležitosti pre odborníkov z regiónu. Aj to je dôkaz, že verejné peniaze môžu slúžiť efektívne a zmysluplne,“ uviedol Raši.



Centrum bude plniť úlohy v oblasti školstva, stavebného poriadku, regionálneho rozvoja, účtovníctva, projektového manažmentu, civilnej ochrany a podpory konceptu inteligentných obcí a regiónov. „Silný tím tu bude zastrešovať odbornú pomoc v menej dostupných, ale o to dôležitejších agendách vrátane fungovania stavebných úradov pre šesť obcí, čo by bez spoločného riešenia bolo prakticky nemožné. Som presvedčený, že aj toto centrum bude inšpiráciou pre ďalšie regióny Slovenska. Je to projekt, ktorý má zmysel odborne, ľudsky aj ekonomicky. Spolupráca sa opäť ukázala ako cesta. Cesta, ako z malej obce spraviť silného partnera,“ priblížil Raši.



V rámci centra zdieľaných služieb má byť zamestnaných 14 odborných zamestnancov. Celkový rozpočet projektu s trvaním tri roky predstavuje viac ako 890.000 eur, príspevok štátu a Európskej únie je viac ako 820.000 eur. Obec sa na projekte podieľa sumou viac ako 71.000 eur.



Nové centrum bude slúžiť pre mesto Gelnica a obce Margecany, Helcmanovce, Henclovú, Jaklovce, Kluknavu, Kojšov, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Smolník, Švedlár, Úhornú, Veľký Folkmar, Závadku, Žakarovce, Vojkovce a Slovinky.