V Margecanoch umiestnili dynamickú váhu, odhaliť má preťažené autá

Margecany 7. marca (TASR) - Prvú dynamickú váhu, ktorá má odhaliť preťažené vozidlá, inštaloval Košický samosprávny kraj (KSK) v Margecanoch v okrese Gelnica. Ak sa osvedčí, takéto váhy plánuje umiestniť aj na ďalších úsekoch. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že cieľom je znížiť opotrebenie krajských ciest preťaženými a nesprávne naloženými vozidlami, ktoré predražujú údržbu ciest.



Prvá dynamická váha Správy ciest KSK v kraji sa nachádza v intraviláne obce na ceste II/546 pred mostom M112 cez vodnú nádrž Ružín. Systém automatického váženia v pohybe osadili v rámci rekonštrukcie mosta.



Údaje získava z jednotlivých jazdných pruhov pomocou kombinácie indukčných slučiek a rôznych typov snímačov zabudovaných vo vozovke. Ak po ceste prejde preťažené vozidlo, systém okrem iného zaznamená jeho evidenčné číslo, tlaky na nápravy, a teda aj ich okamžitú celkovú hmotnosť, vzdialenosť medzi nápravami, počet náprav, celkovú dĺžku vozidla, dátum, čas jazdy, smer či rýchlosť. Údaje sa vyhodnocujú a následné ukladajú do internej databázy. "Takýto materiál je Správa ciest KSK pripravená poskytnúť polícii. Župa chystá aj ďalšie aktivity, ktorými chce znížiť preťaženie ciest," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK tvrdí, že preťažené autá sú jedným z hlavných dôvodov rozbitých ciest a mostov, a to nielen v Košickom kraji. Za peniaze, ktoré investuje do ich opätovných opráv a rekonštrukcií, by podľa neho mohla vynoviť ďalšie kilometre.