Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Regióny

DRÁMA V MARTINE: Požiar autobusu spôsobila technická porucha

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebok Hasičský a záchranný zbor

Oheň likvidovalo sedem príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ v Martine s tromi kusmi techniky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Martin 25. septembra (TASR) - Zásah hasičov si vyžiadal požiar autobusu v stredu (24. 9.) dopoludnia na Kollárovej ulici v Martine. Škodu predbežne vyčíslili na 165.000 eur, príčinou vzniku požiaru bola technická porucha na elektroinštalácii vozidla. Informovalo o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Oheň likvidovalo sedem príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ v Martine s tromi kusmi techniky. „Z dôvodu silného zadymenia zásah realizovali za použitia autonómnych dýchacích prístrojov,“ uviedol HaZZ.

Pri požiari podľa neho nedošlo k žiadnemu zraneniu.

.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

KOMENTÁR J. HRABKA: Dokonané je

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala