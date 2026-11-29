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V MARTINE HORELO: Požiar spôsobil škodu za 300-tisíc eur
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Martina a Žiliny spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Martin - Priekopa, Sučany, Bystrička a Košťany nad Turcom.
Autor TASR
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Martin 29. novembra (TASR) - Zásah hasičov si v sobotu (28. 11.) popoludní vyžiadal požiar prístavby rodinného domu v katastri Martina. Škodu vyčíslili na 300.000 eur, príčinu vzniku požiaru zisťujú. Informoval o tom v nedeľu na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Martina a Žiliny spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Martin - Priekopa, Sučany, Bystrička a Košťany nad Turcom.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali pomocou viacerých hasebných prúdov za súčasného rozoberania konštrukcie prístavby a časti strechy rodinného domu. Priestory následne prekontrolovali termokamerou a pomocou dronu,“ opísal HaZZ s tým, že pri požiari sa nikto nezranil.
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Martina a Žiliny spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Martin - Priekopa, Sučany, Bystrička a Košťany nad Turcom.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali pomocou viacerých hasebných prúdov za súčasného rozoberania konštrukcie prístavby a časti strechy rodinného domu. Priestory následne prekontrolovali termokamerou a pomocou dronu,“ opísal HaZZ s tým, že pri požiari sa nikto nezranil.