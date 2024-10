V Martine má futbalové ihrisko ZŠ s MŠ Hurbanova nový umelý trávnik

Martin 18. októbra (TASR) - Martinská radnica odovzdala do užívania nový umelý trávnik na futbalovom ihrisku Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hurbanova. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, do rekonštrukcie pôvodného trávnika, ktorý dlhodobo nespĺňal štandardy kvality, investovalo mesto zo svojho rozpočtu takmer 184.000 eur.



Zhotoviteľ sa v priebehu 60 dní postaral o zemné práce, dodávku a montáž umelej trávy. "Nový športový povrch vytvorí lepšie herné podmienky pre futbalové tréningy a zápasy, zlepší celoročnú využiteľnosť ihriska bez ohľadu na poveternostné podmienky a zníži výdavky na údržbu," uviedla Jenigár.



Primátor Ján Danko pripomenul, že ZŠ s MŠ Hurbanova je domovom martinského futbalového klubu Fomat. "Investície do vzdelávania a športu sa vždy vyplatia. Teším sa, že ako mesto sme mohli zabezpečiť nový umelý trávnik pre jednu z našich najväčších škôl, ktorú využijú nielen deti z tunajšej školy, ale aj kluby. Podpora pohybu a zdravého životného štýlu je rozhodne smer, ktorým sa naše mesto chce uberať aj v budúcnosti," zhodnotil Danko.



Športovisko bude spravovať ZŠ s MŠ Hurbanova. Školu navštevuje 734 žiakov, medzi ktorými je 41 evidovaných športovcov na prvom stupni a 89 na druhom stupni. Riaditeľka školy plánuje športový areál v budúcnosti otvoriť aj pre verejnosť.