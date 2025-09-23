< sekcia Regióny
V Martine majú hlasového asistenta pre rýchlejšiu komunikáciu
Služba je občanom dostupná počas pracovných hodín na Mestskom úrade Martin na telefónnom čísle 043/4204 444.
Autor TASR
Martin 23. septembra (TASR) - Mestský úrad v Martine spustil do prevádzky nového interaktívneho hlasového asistenta, ktorý má výrazne zjednodušiť a zrýchliť komunikáciu občanov s úradom. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, služba je občanom dostupná počas pracovných hodín na Mestskom úrade Martin na telefónnom čísle 043/4204 444.
„Nový systém umožňuje volajúcim jednoduchým spôsobom spojiť sa s príslušným oddelením podľa predmetu ich požiadavky. Občan je pri telefonáte navigovaný prostredníctvom hlasových pokynov a voľby kláves, vďaka čomu sa rýchlo a bez zbytočného prepájania dostane k správnej informácii alebo kompetentnému pracovníkovi,“ uviedla hovorkyňa.
Zavedenie hlasového asistenta prináša podľa samosprávy viacero prínosov ako úsporu času a zvýšenie komfortu volajúcich, ktorí získajú jasnú a prehľadnú navigáciu. Systém zároveň automatizuje triedenie hovorov a odbremeňuje zamestnancov od jednoduchých úloh, čím prispieva k efektívnejšiemu chodu úradu. „Uvoľnené kapacity pracovníkov môžu byť využité na riešenie zložitejších podnetov, čo v konečnom dôsledku zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb,“ doplnila Jenigár.
