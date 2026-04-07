V Martine mestskí policajti vlani vybrali na pokutách skoro 80.000 eur
Príslušníci martinskej mestskej polície (MsP) vlani riešili 5910 priestupkov, z toho počas hliadkovej činnosti zistili viac ako 4290 priestupkov.
Autor TASR
Martin 7. apríla (TASR) - Príslušníci martinskej mestskej polície (MsP) vlani riešili 5910 priestupkov, z toho počas hliadkovej činnosti zistili viac ako 4290 priestupkov. Celkové príjmy mestskej polície za porušovanie predpisov priestupcami dosiahli v roku 2025 spolu 79.447 eur. Na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom v bilančnej správe informoval náčelník MsP Milan Bartoš.
Podstatná časť riešených priestupkov sa týkala oblasti dopravy, mestskí policajti však riešili aj porušenia nariadení o verejnom poriadku, odpadoch či podmienkach držania psov. „Počas celoplošných sídliskových akcií, ale aj počas štandardnej hliadkovej a obchôdzkovej činnosti bolo príslušníkmi mestskej polície kontrolovaných 1954 osôb, ktoré na verejnom priestranstve viedli psa alebo nad psom vykonávali dohľad. Počas týchto kontrol bolo zistených celkovo 90 priestupkov,“ skonštatoval v bilančnej správe policajný náčelník.
Policajti vykonávali aj kontroly mládeže s cieľom eliminácie požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. „Zistených bolo celkovo 23 takýchto prípadov, z toho v 18 prípadoch išlo o osoby mladistvé a v piatich prípadoch o osoby maloleté,“ uviedol Bartoš.
Policajný náčelník upozornil, že jednou zo základných úloh mestskej polície je ochrana obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia. „V roku 2025 príslušníci mestskej polície vykonali celkovo 123 zákrokov priamo smerujúcich k záchrane života a ochrane zdravia osôb,“ poznamenal Bartoš.
Podstatná časť riešených priestupkov sa týkala oblasti dopravy, mestskí policajti však riešili aj porušenia nariadení o verejnom poriadku, odpadoch či podmienkach držania psov. „Počas celoplošných sídliskových akcií, ale aj počas štandardnej hliadkovej a obchôdzkovej činnosti bolo príslušníkmi mestskej polície kontrolovaných 1954 osôb, ktoré na verejnom priestranstve viedli psa alebo nad psom vykonávali dohľad. Počas týchto kontrol bolo zistených celkovo 90 priestupkov,“ skonštatoval v bilančnej správe policajný náčelník.
Policajti vykonávali aj kontroly mládeže s cieľom eliminácie požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. „Zistených bolo celkovo 23 takýchto prípadov, z toho v 18 prípadoch išlo o osoby mladistvé a v piatich prípadoch o osoby maloleté,“ uviedol Bartoš.
Policajný náčelník upozornil, že jednou zo základných úloh mestskej polície je ochrana obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia. „V roku 2025 príslušníci mestskej polície vykonali celkovo 123 zákrokov priamo smerujúcich k záchrane života a ochrane zdravia osôb,“ poznamenal Bartoš.