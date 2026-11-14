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V Martine na Divadelnom námestí začali inštalovať mestské klzisko
Doplnila, že cieľom radnice je, aby centrum Martina žilo počas celého adventného obdobia a bolo miestom, kde sa ľudia radi stretávajú, deti si nájdu zábavu a rodiny môžu stráviť spoločný čas.
Autor TASR
Martin 14. novembra (TASR) - Na Divadelnom námestí v Martine začali inštalovať mestské klzisko, ktoré počas nadchádzajúcej zimnej sezóny ponúkne Martinčanom možnosť korčuľovania pod holým nebom. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, pre záujemcov bude k dispozícii aj požičovňa korčúľ.
Doplnila, že cieľom radnice je, aby centrum Martina žilo počas celého adventného obdobia a bolo miestom, kde sa ľudia radi stretávajú, deti si nájdu zábavu a rodiny môžu stráviť spoločný čas. „Práce na inštalácii klziska sú už v plnom prúde a ak všetko pôjde podľa plánu, prví návštevníci by si mohli obuť korčule už s príchodom prvých mrazov,“ uviedla Jenigár.
Zimné klzisko sa za uplynulé roky stalo obľúbenou súčasťou predvianočného obdobia v Martine. Nový martinský primátor Michal Uherčík chce, aby centrum mesta bolo miestom, kam ľudia radi prídu a stretnú sa so známymi. „Aj takéto veci robia mesto lepším. Klzisko na Divadelnom námestí k tomu už roky patrí a som rád, že ho pripravujeme aj túto zimu. Nie vždy treba prichádzať s veľkými projektmi. Dôležité je aj to, aby dobre fungovali veci, ktoré už máme a ktoré Martinčania radi využívajú,“ poznamenal Uherčík.
Doplnila, že cieľom radnice je, aby centrum Martina žilo počas celého adventného obdobia a bolo miestom, kde sa ľudia radi stretávajú, deti si nájdu zábavu a rodiny môžu stráviť spoločný čas. „Práce na inštalácii klziska sú už v plnom prúde a ak všetko pôjde podľa plánu, prví návštevníci by si mohli obuť korčule už s príchodom prvých mrazov,“ uviedla Jenigár.
Zimné klzisko sa za uplynulé roky stalo obľúbenou súčasťou predvianočného obdobia v Martine. Nový martinský primátor Michal Uherčík chce, aby centrum mesta bolo miestom, kam ľudia radi prídu a stretnú sa so známymi. „Aj takéto veci robia mesto lepším. Klzisko na Divadelnom námestí k tomu už roky patrí a som rád, že ho pripravujeme aj túto zimu. Nie vždy treba prichádzať s veľkými projektmi. Dôležité je aj to, aby dobre fungovali veci, ktoré už máme a ktoré Martinčania radi využívajú,“ poznamenal Uherčík.