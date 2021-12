V Martine nebudú vianočné trhy ani novoročný ohňostroj

Martin 15. decembra (TASR) – Vianočné trhy a novoročný ohňostroj sa tento rok v Martine neuskutočnia. Dôvodom je súčasná pandemická situácia. Mesto podľa hovorkyne Zuzany Kalmanovej investuje vyčlenené finančné prostriedky do sociálnej oblasti.



Doplnila, že aktuálne opatrenia vlády SR a nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva nepovoľujú mestu organizovať hromadné akcie. "Do poslednej chvíle som dúfal, že sa nám podarí zorganizovať aspoň nejaké oslavy konca starého a začiatku nové roka. Bohužiaľ, súčasná pandemická situácia nám to neumožňuje," skonštatoval primátor Martina Ján Danko.



"Ako primátor som však mohol povoliť aspoň stánkový predaj na Divadelnom námestí. Verím, že medovníčky a iné potraviny do mesta vianočnú atmosféru prinesú. Čo sa týka ohňostroja, financie pôvodne naň určené sme pridelili sociálno-zdravotnej komisii mesta. Som presvedčený, že komisia pre ne nájde čo najlepšie využitie," podotkol Danko s tým, že stánkový predaj bude na Divadelnom námestí do 24. decembra.