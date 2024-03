V Martine odsúhlasili zámer Národného centra plaveckých športov

Martin 6. marca (TASR) - Martinskí mestskí poslanci odsúhlasili na minulotýždňovom zasadnutí zámer realizácie Národného centra plaveckých športov Pavla Šteinera. Podľa Miroslava Hamara z úseku primátora mesta Martin by sa malo vybudovať na mieste existujúceho kúpaliska.



Pripomenul, že primátor Ján Danko v decembri podpísal memorandum o spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou, v rámci ktorého verejnosti predstavili projekt národného centra plaveckých športov. "Som nesmierne rád, že máme možnosť využiť európske finančné prostriedky práve na projekt celoslovenského významu. Ide o odvážnu investíciu, ale som si istý, že práve zariadenia najvyššej kvality do Martina pritiahnu nových návštevníkov a obyvateľov," povedal Danko.



Plavecké centrum by mali vybudovať na mestských pozemkoch s rozlohou 33.712 štvorcových metrov (m2). "Malo by sa skladať z dvoch 25-metrových bazénov s desiatimi a štyrmi dráhami, bazénu na baby plávanie a pohybové aktivity a jedného vonkajšieho bazénu na celoročné využitie. Okrem bazénov by sa mal v centre nachádzať aj priestor pre fitnes, wellness, konferenčná sála, športový obchod, reštaurácia a hotel. Samozrejmosťou bude aj možnosť využívať vonkajšie bazény ako letné kúpalisko," uviedol Hamar.



Celkový rozpočet stavby by mal byť približne 20 miliónov eur. "Na jej financovaní by sa mali podieľať rovnakou sumou mesto a Slovenská plavecká federácia prostredníctvom Fondu na podporu športu. Mestské financovanie by sa malo zabezpečiť z iných zdrojov, ako je rozpočet mesta," dodal Hamar.