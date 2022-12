V Martine otvoria v januári detské jasle v mestskej časti Záturčie

Martin 14. decembra (TASR) – Martinská samospráva otvorí v januári 2023 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov v mestskej časti Záturčie. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej záujemcovia o prihlásenie detí už môžu podávať svoje žiadosti.



Doplnila, že zariadenie bude ponúkať služby počas pracovných dní od 6.00 h do 17.00 h. "Výška úhrady bude v súlade s dodatkom č. 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin 412,60 eura plus strava. Deti môžu záujemcovia prihlasovať buď prostredníctvom webovej stránky mesta Martin alebo osobne na Mestskom úrade na odbore sociálnej starostlivosti," uviedla hovorkyňa.



"Obdobie prvých troch rokov vývoja dieťaťa je to najdôležitejšie v celom jeho živote. Rodinná a sociálna situácia však nie vždy rodičom, či rodičovi dovolí, aby s dieťaťom ostal doma. Preto som nesmierne rád, že v januári otvoríme vôbec prvé mestské jasle," povedal primátor mesta Martin Ján Danko.