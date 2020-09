V Martine otvorili atletický štadión s medzinárodnými parametrami

Martin 2. septembra (TASR) – Atletický štadión so 400-metrovým oválom s ôsmimi dráhami a športoviskami aj na medzinárodné atletické súťaže otvorili v stredu pri Spojenej škole v Martine. Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej si vybudovanie štadióna doteraz vyžiadalo investíciu ŽSK 850.000 eur, rovnakú sumu vložilo mesto Martin a Slovenský atletický zväz sa podieľal sumou 400.000 eur.



Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok uviedol, že po štadióne v Šamoríne ide o druhý certifikovaný atletický štadión. "Je to významný deň pre slovenskú atletiku i atletiku v Turci. Podarilo sa zrealizovať projekt, na ktorom participovali okrem mesta Martin aj ŽSK a Slovenský atletický zväz. Pridalo sa množstvo miestnych partnerov a podporovateľov. Veľmi sa tešíme, že sa zavŕšilo obdobie dlhoročných príprav," povedal Korčok.



"Verím, že k významným atlétom z tohto mesta - Lucii Hrivnákovej Klocovej, Štefanovi Balošákovi, v súčasnej dobe Gabike Gajanovej, sa pridajú ďalší. A budú areál využívať na to, aby sa posunuli výkonnostne do európskej a svetovej atletiky," podotkol prezident Slovenského atletického zväzu.



Bronzová medailistka z Majstrovstiev Európy 2010 v behu na 800 metrov Lucia Hrivnák Klocová vidí prínos najmä pre martinský atletický klub. "Máme vyše 150 detí. Konečne si môžu vyskúšať, na akom veľkom ovále behali hviezdy, ktoré ich 'dohnali' k tomu, aby chodili na tréningy. A zašportovali si s nami. Bez ohľadu na to, či v budúcnosti budú alebo nebudú nosiť medaile pre Martin. Pre nás je podstatné, že chcú športovať. Vidia, že v Martine atletika napreduje a cesta, ktorou sa vybrali, je správna," podotkla.



Podľa martinského primátora Jána Danka by sa čo najskôr mala zrealizovať aj druhá etapa výstavby atletického štadióna. "Toto je dobrý príklad, ako sa dá rýchlo urobiť pekná vec. Musíme so ŽSK a Slovenským atletickým zväzom urobiť všetko pre to, aby sa prostriedky naakumulovali. A čím skôr sa vybudovali časti nevyhnutné pre konanie medzinárodných pretekov," dodal Danko.



Skvalitnenie prípravy takmer 500 žiakov očakáva po otvorení štadióna aj riaditeľ Spojenej školy v Martine Rastislav Zanovit. "Je to významná vec pre školu, mesto, ŽSK, ale aj pre celé Slovensko. Lebo takéto štadióny sú len dva. Očakávame, že sa skvalitní aj športová príprava atletického oddielu Martin, ktorý má dlhoročnú tradíciu. Rátame, že na štadióne by sa malo konať okolo 30 až 40 súťaží celoslovenského charakteru," doplnil Zanovit.