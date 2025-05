V Martine otvorili novú tribúnu na atletickom štadióne

Martin 23. mája (TASR) - V Martine v piatok slávnostne otvorili novú tribúnu na atletickom štadióne pri Spojenej škole. Moderné zázemie pre športovcov a pohodlie pre viac ako 500 divákov sa stalo realitou aj vďaka historicky najvyššej dotácii z Fondu na podporu športu vo výške takmer milión eur. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, celková investícia do projektu presiahla sumu 2,1 milióna eur.



„Výstavba tejto tribúny je dôkazom, že aj v zložitých podmienkach vieme uskutočniť veľké veci. Je to výsledok tímovej práce a jasnej vízie, že šport má v Martine pevné miesto. Verím, že tento priestor bude slúžiť nielen našim športovcom, ale prinesie radosť a hrdosť celému mestu,“ uviedol primátor Martina Ján Danko pri otvorení.



Tribúna s kapacitou 520 miest pozostáva z dvoch nadzemných podlaží. „Na prízemí sa nachádzajú šatne so sociálnym zázemím, priestory pre personál, sauna a technické miestnosti. Druhé podlažie ponúka kancelárie, priestory pre médiá, klubovňu a tribúnu s výhľadom na celý štadión,“ spresnila hovorkyňa s tým, že projekt reflektuje potreby profesionálnych športovcov, trénerov aj organizátorov športových podujatí.



Dodala, že výstavba tribúny je ďalším krokom mesta Martin pri budovaní modernej a dostupnej športovej infraštruktúry pre všetkých.