< sekcia Regióny
V Martine otvorili Týždeň slovenských knižníc
Do tradičnej marcovej akcie sa tento rok zapojí viac ako 80 knižničných subjektov z celého Slovenska.
Autor TASR
Martin 2. marca (TASR) - V sídelnej budove Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine v pondelok otvorili 27. ročník Týždňa slovenských knižníc. Ako na tlačovej konferencii informovala prezidentka Slovenskej asociácie knižníc Kamila Prextová, do tradičnej marcovej akcie sa tento rok zapojí viac ako 80 knižničných subjektov z celého Slovenska.
Doplnila, že ambasádorom Týždňa slovenských knižníc je herec Marek Majeský a tohtoročné motto podujatia znie Čítanie je cesta. „Knižnice už nie sú len tichými miestami a inštitúciami, kde sa iba požičiavajú knihy, ale sú to živé miesta, kde musíme veľa vymýšľať a tvoriť a prinášať rôzne aktivity, aby sme upriamili pozornosť na čítanie,“ poznamenala Prextová.
Na slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc vyhlásila Slovenská asociácia knižníc výsledky súťaže Inšpirácie 2025, do ktorej sa prihlásilo sedem knižničných subjektov. Za mimoriadnu aktivitu a počin v oblasti rozvoja knižníc získala ocenenie Staromestská knižnica v Bratislave.
Generálna riaditeľka SNK Eva Augustínová pripomenula, že v tomto roku si knižnica pripomína 85. výročie svojho vzniku, ktorému je venovaná výstava Príbeh Slovenskej národnej knižnice. „Druhá výstava predstaví inkunábuly z fondov SNK, čiže tie najvzácnejšie tlačené knihy, ktoré v knižnici máme,“ priblížila Augustínová.
Návštevníci budú môcť vidieť vzácne tlače z 15. storočia, ako napríklad zlatom zdobenú Panheologiu, najstarší dochovaný politicko-satirický leták u nás z roku 1497 a Confesionale z roku 1477 - pravdepodobne najstaršiu vytlačenú knihu na území Slovenska.
Sprievodnou akciou pondelkového otváracieho podujatia je projekt Európskeho parlamentu pod názvom Fake či fakt?, zameraný na podporu kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a schopnosti rozlišovať medzi dôveryhodnými informáciami a manipuláciou.
Doplnila, že ambasádorom Týždňa slovenských knižníc je herec Marek Majeský a tohtoročné motto podujatia znie Čítanie je cesta. „Knižnice už nie sú len tichými miestami a inštitúciami, kde sa iba požičiavajú knihy, ale sú to živé miesta, kde musíme veľa vymýšľať a tvoriť a prinášať rôzne aktivity, aby sme upriamili pozornosť na čítanie,“ poznamenala Prextová.
Na slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc vyhlásila Slovenská asociácia knižníc výsledky súťaže Inšpirácie 2025, do ktorej sa prihlásilo sedem knižničných subjektov. Za mimoriadnu aktivitu a počin v oblasti rozvoja knižníc získala ocenenie Staromestská knižnica v Bratislave.
Generálna riaditeľka SNK Eva Augustínová pripomenula, že v tomto roku si knižnica pripomína 85. výročie svojho vzniku, ktorému je venovaná výstava Príbeh Slovenskej národnej knižnice. „Druhá výstava predstaví inkunábuly z fondov SNK, čiže tie najvzácnejšie tlačené knihy, ktoré v knižnici máme,“ priblížila Augustínová.
Návštevníci budú môcť vidieť vzácne tlače z 15. storočia, ako napríklad zlatom zdobenú Panheologiu, najstarší dochovaný politicko-satirický leták u nás z roku 1497 a Confesionale z roku 1477 - pravdepodobne najstaršiu vytlačenú knihu na území Slovenska.
Sprievodnou akciou pondelkového otváracieho podujatia je projekt Európskeho parlamentu pod názvom Fake či fakt?, zameraný na podporu kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a schopnosti rozlišovať medzi dôveryhodnými informáciami a manipuláciou.