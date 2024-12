V Martine otvorili verejné klzisko na Divadelnom námestí

Martin 9. decembra (TASR) - Mesto Martin otvorilo v pondelok verejné klzisko na Divadelnom námestí. Klzisko spolu s požičovňou korčúľ bude k dispozícii denne, až pokým to počasie dovolí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Jenigár.



Umelá ľadová plocha priamo na Divadelnom námestí v Martine je už päť rokov jednou z najobľúbenejších zimných atrakcií. Primátor Martina Ján Danko uviedol, že klzisko sa počas Vianoc otvára od roku 2019. "Dnes už je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc v meste, a preto verím, že všetkých potešia predĺžené otváracie hodiny v piatky a soboty a taktiež hudobné prekvapenia," priblížil primátor.



Umelú ľadovú plochu prevádzkuje ako každý rok Správa športových zariadení mesta Martin. "Obyvatelia a návštevníci mesta ju budú môcť využívať každý deň od 10.00 h do 20.00 h s výnimkou piatkov a sobôt, keď bude klzisko otvorené až do 22.00 h. Pre návštevníkov bude k dispozícii aj požičovňa korčúľ," doplnila hovorkyňa mesta.



Údržba ľadovej plochy je vykonávaná jedenkrát denne, spravidla v ranných hodinách pred začiatkom prevádzkových hodín. Korčuliari musia dodržiavať prevádzkový poriadok a riadiť sa pokynmi správcu klziska.