V Martine postavia centrum sociálnych služieb pre 36 seniorov

Martin 8. júna (TASR) - V Martine začali stavať v utorok (7. 6.) centrum sociálnych služieb na Škultétyho ulici. Dvojposchodovú stavbu s lôžkovou kapacitou 36 osôb by mali ukončiť do siedmich mesiacov od odovzdania staveniska. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Jana Kopecká.



Doplnila, že zhotoviteľom stavby je spoločnosť Priemstav stavebná s celkovou cenou za vyhotovenie stavby vo výške 1,43 milióna eur. "Z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa zaplatí suma 1,17 milióna eur a mesto Martin projekt dofinancuje sumou 260.003 eur z vlastných finančných prostriedkov," uviedla Kopecká.



Hlavný vstup do objektu bude podľa nej bezbariérový. "Vo východnej časti stavby je navrhnuté ubytovanie klientov s ôsmimi lôžkami pre menej pohyblivých klientov. Druhé nadzemné podlažie je riešené ako ubytovacia časť, prístupná schodiskom a výťahom. Tu je navrhnutých 14 dvojposteľových izieb s kapacitou 28 lôžok, pričom vždy dve izby majú spoločné sociálne zariadenie," dodala hovorkyňa mesta.