V Martine predstavia spracovanie ľanu aj výrobu textilu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Susedské vzťahy pri spoločnej práci v hospodárstve priblížia členovia Folklórnej skupiny Podhradie.

Autor TASR
Martin 7. augusta (TASR) - Starostlivosť o odev a výrobu textilu v minulosti spoznajú v nedeľu (10. 8.) návštevníci podujatia Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.

Doplnila, že počas programu od 10.00 do 16.00 h sa dozvedia o rôznych postupoch, akými sa z ľanu stávalo plátno. „Ako sa ľan trepal a česal, priadli nite a ako sa tkalo na krosnách. Pri ukážkach sa naučia, ako vyzerá vretienko alebo tkáčsky člnok, čo je šteť, brdo či trlica a na čo sa v minulosti používali,“ priblížila Kiripolská.

Ženy z Folklórnej skupiny Bystrička predstavia postupy spojené s čistením, praním a žehlením rôznych odevných súčiastok, hladenie textilu žehličkami s rôznym typom zohrievania, ako aj mangľovanie uterákov na stolovom ručnom mangli. V rámci projektu Uč sa v múzeu! lektorka modrotlačových dielní Lucia Dovalová zasvätí návštevníkov do tajov modrotlače.

Susedské vzťahy pri spoločnej práci v hospodárstve priblížia členovia Folklórnej skupiny Podhradie. „Porozprávajú aj príbeh o tom, ako do Podhradia prišiel prvý šijací stroj a ukážu, ako sa kedysi obšívali koberce, háčkovali koberčeky z nastrihaných handier, vyšívalo či šilo na šliapacom stoji. Okrem toho bude počas celého dňa v areáli múzea vyhrávať ľudová hudba Podhradská muzika,“ dodala Kiripolská.
