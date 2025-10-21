< sekcia Regióny
V Martine pripravujú budúcotýždňovú pietnu spomienku
Martin 21. októbra (TASR) - Martinská radnica pripravuje na utorok 28. októbra spomienkové podujatie na Národnom cintoríne v Martine. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, pietna spomienka sa uskutoční pri príležitosti 159. výročia začiatku tradície pochovávania významných osobností.
Doplnila, že Národný cintorín je miestom posledného odpočinku spisovateľov, vedcov, umelcov, učiteľov, politikov, národovcov či kňazov. „Podujatie vzniklo ako spoločná iniciatíva mesta Martin, Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice - inštitúcií, ktoré spravujú hrobové miesta na Národnom cintoríne. Spojili sily, aby obnovili tradíciu spoločných spomienkových stretnutí a zároveň posilnili povedomie o jedinečnom kultúrnom dedičstve, ktoré cintorín predstavuje,“ uviedla Jenigár.
Podľa jej slov sa do programu aktívne zapoja aj žiaci základných a stredných škôl spolu s miestnymi organizáciami. „Deti a mládež tak neostanú len pri menách z učebníc, ale zoznámia sa s príbehmi ľudí, ktorí stáli pri zrode a rozvoji slovenského národného života a prenesú ich odkaz do prítomnosti,“ dodala Jenigár.
Súčasťou pietneho a vzdelávacieho podujatia budú krátke príhovory zástupcov organizátorov, kultúrne vystúpenia a položenie vencov k hrobom významných osobností. Začiatok pietnej spomienky je naplánovaný na 13.00 h.
