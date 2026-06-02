V Martine pripravujú pokračovanie cyklochodníka smerom do Tomčian
Autor TASR
Martin 2. júna (TASR) - Útvar hlavného architekta mesta Martin spracoval overovaciu štúdiu pokračovania cyklochodníka v mestskej časti Tomčany, ktorá predstavuje ďalší krok k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu pohybu cyklistov aj chodcov v tejto lokalite. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
„Podľa spracovanej štúdie bude cyklochodník pokračovať popri existujúcej komunikácii a jeho súčasťou bude aj nový chodník pre peších. Návrh počíta s oddelením jednotlivých druhov dopravy prostredníctvom izolačných pásov zelene, čo prispeje k vyššej bezpečnosti aj komfortu používateľov,“ priblížila Jenigár.
Doplnila, že pri návrhu sa zároveň zohľadňuje aj pripravovaná investícia východného mestského okruhu, na ktorú bude potrebné budúce riešenie nadviazať. Overovacia štúdia predstavuje prvý krok v príprave projektu a bude slúžiť ako podklad pre ďalšie projektové a technické riešenia.
„Každý nový meter cyklistickej infraštruktúry znamená bezpečnejšie a komfortnejšie mesto pre jeho obyvateľov. Chceme, aby bol bicykel prirodzenou súčasťou dopravy v Martine a aby ľudia mali možnosť presúvať sa ekologicky, zdravo a bezpečne. Príprava pokračovania cyklochodníka do Tomčian je ďalším krokom k tomuto cieľu,“ doplnil primátor mesta Ján Danko.
