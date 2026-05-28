< sekcia Regióny
V Martine realizujú posledné práce na streche novej nemocnice
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024.
Autor TASR
Martin 28. mája (TASR) - Na stavbe novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina realizuje zhotoviteľ posledné práce na streche hlavnej budovy. Ako vo štvrtok informovala Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti, v juhovýchodnej časti bol dokončený základ heliportu.
„Intenzívne sa pracuje na vonkajšom opláštení nemocnice od štvrtého nadzemného podlažia vyššie a v rámci vnútorných átrií do tretieho nadzemného podlažia. Dobetónovalo sa hľadisko auly a teleso rehabilitačného bazéna,“ priblížila UNM.
Doplnila, že v komunikačných jadrách sa osádzajú schodiskové ramená a rozbehlo sa murovanie priečok vnútorných dispozícií. „Zhotoviteľ začína so zakladaním vjazdovej rampy do parkovacieho domu a pracuje sa aj na vnútorných rozvodoch technického vybavenia budovy,“ dodala UNM.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
„Intenzívne sa pracuje na vonkajšom opláštení nemocnice od štvrtého nadzemného podlažia vyššie a v rámci vnútorných átrií do tretieho nadzemného podlažia. Dobetónovalo sa hľadisko auly a teleso rehabilitačného bazéna,“ priblížila UNM.
Doplnila, že v komunikačných jadrách sa osádzajú schodiskové ramená a rozbehlo sa murovanie priečok vnútorných dispozícií. „Zhotoviteľ začína so zakladaním vjazdovej rampy do parkovacieho domu a pracuje sa aj na vnútorných rozvodoch technického vybavenia budovy,“ dodala UNM.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.