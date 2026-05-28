Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

V Martine realizujú posledné práce na streche novej nemocnice

.
Ilustračná fotka Foto: TASR - Ján Krošlák

Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024.

Autor TASR
Martin 28. mája (TASR) - Na stavbe novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina realizuje zhotoviteľ posledné práce na streche hlavnej budovy. Ako vo štvrtok informovala Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti, v juhovýchodnej časti bol dokončený základ heliportu.

„Intenzívne sa pracuje na vonkajšom opláštení nemocnice od štvrtého nadzemného podlažia vyššie a v rámci vnútorných átrií do tretieho nadzemného podlažia. Dobetónovalo sa hľadisko auly a teleso rehabilitačného bazéna,“ priblížila UNM.

Doplnila, že v komunikačných jadrách sa osádzajú schodiskové ramená a rozbehlo sa murovanie priečok vnútorných dispozícií. „Zhotoviteľ začína so zakladaním vjazdovej rampy do parkovacieho domu a pracuje sa aj na vnútorných rozvodoch technického vybavenia budovy,“ dodala UNM.

Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
.

Neprehliadnite

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4