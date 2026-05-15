V Martine sa v sobotu uskutoční podujatie Deň kože - deň dotykov
Pripravované podujatie s podtitulom Spoznajme kožu bez predsudkov by malo slúžiť na podporu ľudí s chronickými kožnými ochoreniami.
Autor TASR
Martin 15. mája (TASR) - Poukázať na neinfekčnú povahu chronických kožných ochorení a zvýšiť povedomie o týchto chorobách chcú organizátori podujatia Deň kože - deň dotykov, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. mája v Martine. TASR o tom informovala Mária Cetkovská z občianskeho združenia Bodkáčik, ktoré akciu pripravuje v spolupráci so Spoločnosťou psoriatikov a atopikov SR.
Doplnila, že ešte do minulého storočia mali psoriatici, ekzematici či atopici len málo možností ako sa liečiť. „Ľudia v okolí mylne pokladali choroby za nákazlivé, postihnutých sa stránili alebo ich izolovali v leprosáriách. Ešte aj v dnešnej dobe prevládajú názory, že psoriáza je nákazlivá, lebo ju spôsobuje zlá hygiena,“ uviedla Cetkovská.
Pripravované podujatie s podtitulom Spoznajme kožu bez predsudkov by malo slúžiť na podporu ľudí s chronickými kožnými ochoreniami. Od 14.00 do 17.00 h bude na Divadelnom námestí sprístupnený edukačný infostánok s bezplatným poradenstvom zo strany dermatológa a psychológa. V Turčianskej knižnici sa o 15.00 h bude konať diskusné fórum s odborníkmi, kde bude priestor na otázky i zdieľanie skúseností. „K dispozícii budú predsedovia pacientskych organizácií, aby odpovedali každému, kto prejaví záujem podeliť sa nejakým príbehom či chce zvýšiť svoje povedomie o kožnom ochorení,“ dodala Cetkovská.
