< sekcia Regióny
V Martine sa vlani narodilo 806 detí, sobáš uzavrelo 155 párov
Počet evidovaných úmrtí dosiahol vlani 863, pričom z uvedeného počtu bolo 523 zosnulých obyvateľmi mesta.
Autor TASR
Martin 9. januára (TASR) - Na Matričnom úrade v Martine vlani zaevidovali 806 narodených detí, čo je o 115 menej ako v roku 2024. Na základe údajov z matričného úradu o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Medzi novorodencami bolo 303 nových obyvateľov Martina. „Medzi chlapcami dominovali mená Tomáš, Adam či Jakub, no objavili sa aj menej tradičné mená ako Liam, Elias či Anakin. U dievčat boli medzi najčastejšími mená Ella, Nina a Eliška, ale matrika zaznamenala aj netradičné mená ako Kailani, Liby či Zlatoslava,“ priblížila Jenigár.
Počet evidovaných úmrtí dosiahol vlani 863, pričom z uvedeného počtu bolo 523 zosnulých obyvateľmi mesta. „Čísla z matriky nevnímame len ako štatistiku, ale ako dôležitý obraz toho, ako sa naše mesto vyvíja. Podobný demografický vývoj sledujeme dlhodobo na celom Slovensku a na celom svete. Žiaľ, prirodzený prírastok u nás klesol na úroveň roku 1918,“ poznamenal primátor Ján Danko.
Vlani v Martine uzavreli celkovo 155 sobášov, čo je o 19 menej ako v roku 2024. „Väčšinu tvorili civilné sobáše, pričom 45 manželstiev bolo cirkevných a 12 sobášov sa uzavrelo s cudzincom,“ dodala hovorkyňa mesta.
Medzi novorodencami bolo 303 nových obyvateľov Martina. „Medzi chlapcami dominovali mená Tomáš, Adam či Jakub, no objavili sa aj menej tradičné mená ako Liam, Elias či Anakin. U dievčat boli medzi najčastejšími mená Ella, Nina a Eliška, ale matrika zaznamenala aj netradičné mená ako Kailani, Liby či Zlatoslava,“ priblížila Jenigár.
Počet evidovaných úmrtí dosiahol vlani 863, pričom z uvedeného počtu bolo 523 zosnulých obyvateľmi mesta. „Čísla z matriky nevnímame len ako štatistiku, ale ako dôležitý obraz toho, ako sa naše mesto vyvíja. Podobný demografický vývoj sledujeme dlhodobo na celom Slovensku a na celom svete. Žiaľ, prirodzený prírastok u nás klesol na úroveň roku 1918,“ poznamenal primátor Ján Danko.
Vlani v Martine uzavreli celkovo 155 sobášov, čo je o 19 menej ako v roku 2024. „Väčšinu tvorili civilné sobáše, pričom 45 manželstiev bolo cirkevných a 12 sobášov sa uzavrelo s cudzincom,“ dodala hovorkyňa mesta.