< sekcia Regióny
V Martine sa začína konferencia o druhej vlne národného obrodenia
Podujatie sa začína vo štvrtok popoludní medzinárodnou konferenčnou časťou.
Autor TASR
Martin 11. septembra (TASR) - Medzinárodný charakter má dvojdňová vedecká konferencia Matice slovenskej (MS) k II. vlne národného obrodenia, ktorá sa vo štvrtok začína v Martine. Podľa hovorkyne MS Laury Hancovej sa konferencia koná pri príležitosti 230. výročia narodenia etnografa, historika, básnika a zakladateľa vedeckej slavistiky Pavla Jozefa Šafárika a je spojená so šiestym kongresom matíc a inštitúcií slovanských národov
Podujatie sa začína vo štvrtok popoludní medzinárodnou konferenčnou časťou, na ktorej sa predstavia účastníci zo Slovenska, Česka, Srbska, Slovinska, Čiernej Hory, Bulharska, Rakúska, Nemecka, Maďarska a ďalších krajín. „V piatok bude pokračovať slovenská konferenčná časť, ktorá bude zameraná na reflexiu osobností druhej vlny národného obrodenia, medzi nimi Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára, Samuela Tomášika, Martina Hamuljaka, Karola Kuzmányho či Adolfa Dobrianskeho a ich medzinárodný význam pre slovanskú integráciu, kultúru a vedu,“ uviedla Hancová.
Vyvrcholením dvojdňového podujatia bude slávnostné odhalenie busty Janka Bulíka v piatok (12. 9.) popoludní pred II. budovou Matice slovenskej v Aleji národných dejateľov. „Bulík bol významný národovec, zakladateľ Matice slovenskej v Juhoslávii a aktívny bojovník proti fašizmu. Odhalenie busty predstavuje symbolické vyvrcholenie tohtoročných krajanských a medzinárodných aktivít Slovákov vrátane veľkého medzinárodného krajanského festivalu, ktorý sa konal v auguste v rámci Roka zahraničných Slovákov,“ doplnila Hancová.
Podujatie sa začína vo štvrtok popoludní medzinárodnou konferenčnou časťou, na ktorej sa predstavia účastníci zo Slovenska, Česka, Srbska, Slovinska, Čiernej Hory, Bulharska, Rakúska, Nemecka, Maďarska a ďalších krajín. „V piatok bude pokračovať slovenská konferenčná časť, ktorá bude zameraná na reflexiu osobností druhej vlny národného obrodenia, medzi nimi Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára, Samuela Tomášika, Martina Hamuljaka, Karola Kuzmányho či Adolfa Dobrianskeho a ich medzinárodný význam pre slovanskú integráciu, kultúru a vedu,“ uviedla Hancová.
Vyvrcholením dvojdňového podujatia bude slávnostné odhalenie busty Janka Bulíka v piatok (12. 9.) popoludní pred II. budovou Matice slovenskej v Aleji národných dejateľov. „Bulík bol významný národovec, zakladateľ Matice slovenskej v Juhoslávii a aktívny bojovník proti fašizmu. Odhalenie busty predstavuje symbolické vyvrcholenie tohtoročných krajanských a medzinárodných aktivít Slovákov vrátane veľkého medzinárodného krajanského festivalu, ktorý sa konal v auguste v rámci Roka zahraničných Slovákov,“ doplnila Hancová.