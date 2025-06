V Martine schválili menšie zmeny v systéme plateného parkovania

Martin 19. júna (TASR) - Martinskí mestskí poslanci na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili zmeny vo všeobecne záväznom nariadení o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Na návrh predsedu predstavenstva Martinskej parkovacej spoločnosti Petra Gavorníka bude v parkovacej zóne s označením S4 predĺžené trvanie spoplatnenia o štyri hodiny do 22.00 h.



Parkovanie v centre Martina je spoplatnené v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h. Schválená zmena sa týka zóny S4, kam patria ulice Kukučínova, E. B. Lukáča, Červenej armády a Björnsonova. „Zmena reaguje na nadmerné zaťaženie parkovísk návštevníkmi prevádzok v regulovanej zóne, a to aj vo večerných hodinách, čo značne obmedzuje disponibilné parkovacie miesta rezidentom zóny počas návratu z práce,“ priblížil Gavorník.



Druhá zmena sa týka rozšírenia parkovacích možností v parkovacej zóne N. „Po zmene organizácie dopravy a zjednosmernení časti Ruppeldtovej ulice sme boli schopní vyznačiť 23 pozdĺžnych parkovacích miest, ktoré sú k dispozícii návštevníkom aj rezidentom. Zároveň týmto rozširujeme okruh oprávnených žiadateľov o rezidentskú kartu zóny N o obyvateľov s trvalým pobytom na časti Ruppeldtovej ulice,“ dodal Gavorník.