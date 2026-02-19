< sekcia Regióny
V Martine schválili nové zásady hospodárenia s financiami
Autor TASR
Martin 19. februára (TASR) - Martinská radnica má novelizované zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami. Mestskí poslanci na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva schválili predložený návrh zásad, ktorý reaguje na zmenu legislatívy a odporúčania útvaru hlavného kontrolóra. Nový dokument nadobudne platnosť 1. marca 2026 a za jeho prijatie hlasovalo všetkých 22 prítomných poslancov.
Vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Martine Marta Ostrodická pripomenula, že pôvodné zásady boli prijaté ešte v roku 2009 a medzičasom k nim boli schválené štyri dodatky. „Pre zabezpečenie transparentnosti a kontinuity smernice predkladáme na schválenie celé znenie, ktoré bude účinné od 1. marca. Do tohto znenia sme zapracovali zmeny, ktoré vyplynuli z novelizácií dotknutých zákonov, ale aj z odporúčaní z dvoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra v druhej polovici minulého roka,“ uviedla Ostrodická.
Jednou zo zmien je napríklad upresnenie účelov, na ktoré môžu byť použité reprezentačné výdavky. V prípade schvaľovania rozpočtových zmien bolo na podnet hlavného kontrolóra v zásadách presne určené miesto a spôsob zverejňovania návrhu rozpočtu pred zasadnutím zastupiteľstva, a to na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
Novelizácia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si zasa vyžiadala, aby bol v zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami k ustanoveniam o ozdravnom režime a nútenej správe pripojený aj bod o monitorovacom režime.
