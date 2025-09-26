< sekcia Regióny
V Martine si pripomenú Svetový deň cestovného ruchu
Pre návštevníkov a domácich pripravili tri bezplatné komentované prehliadky.
Autor TASR
Martin 26. septembra (TASR) - Mesto Martin si pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu v sobotu (27. 9.) pre návštevníkov a domácich pripravilo tri bezplatné komentované prehliadky. Predstavia históriu, architektúru i umenie späté s Martinom. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
„Svetový deň cestovného ruchu je pre nás príležitosťou otvoriť dvere návštevníkom, ale aj našim obyvateľom a ukázať im, čo všetko sa v našom meste skrýva. Verím, že každý z účastníkov si z prehliadok odnesie nielen nové poznatky, ale aj hrdosť na naše mesto,“ uviedol primátor mesta Martin Ján Danko.
Program začne o 13.00 h pred Evanjelickým kostolom, kde sa účastníci spolu so sprievodcom vydajú na cestu historickým centrom Martina. Trasa povedie od Evanjelického kostola k budove Prvého slovenského gymnázia, ďalej k obom budovám Matice slovenskej, Národnému domu, bývalej banke až po rímskokatolícky Kostol sv. Martina.
O 15.00 h bude program pokračovať pred Slovenským národným múzeom - Etnografickým múzeom. „Architekti Veronika Lietavová a Matej Fojtík návštevníkov zavedú do tém mesta ako živého organizmu v prehliadke Komponovaný Martin - Konštruovaný / de-konštruovaný. Spoločne sa pozrú na ulice, námestia, parky či vnútrobloky a na to, ako tieto priestory formujú každodenný život. Zároveň sa obzrú späť na obdobie 30. rokov, kedy Martin vyrastal ako komponované mesto s urbanistickými prvkami presahujúcimi do súčasnosti,“ priblížila hovorkyňa.
Záverečná prehliadka o 17.00 h, ktorá sa začne pred Turčianskou galériou, bude patriť umeniu. Účastníci sa vydajú s kurátorom a historikom umenia Adamom Galkom po stopách významného slovenského sochára Fraňa Štefunku, ktorý v Martine pôsobil od roku 1934. V meste možno dodnes vidieť jeho diela, napríklad známe súsošie Pomník turčianskym dobrovoľníkom na pešej zóne či repliku súsošia Jánošíkovej družiny.
„Každá prehliadka potrvá približne 90 minút a je bezplatná. Podujatie ponúka možnosť pozrieť sa na Martin z rôznych uhlov pohľadu - cez dejiny, architektúru aj výtvarné umenie a pripomenúť si jeho významné miesto v slovenskej kultúre a histórii,“ dodala Jenigár.
