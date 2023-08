V Martine si pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania

Martin 30. augusta (TASR) - Pietnym aktom na Cintoríne hrdinov Slovenského národného povstania (SNP) v Martine-Priekope a pri Pamätníku SNP v Martine-Severe si v stredu pripomenuli 79. výročie SNP.



Podľa primátora Martina Jána Danka sa stalo SNP základom novodobej histórie Slovenska. "Slováci dokázali, že sú na strane demokracie. Boli nielen na strane víťazov druhej svetovej vojny, ale dokázali, že si zaslúžia mať vlastný štát. To je základná vec, ktorá musí aj do budúcnosti jednoznačne určovať nielen náš postoj. Ale predovšetkým smery, akými sa má Slovensko uberať do budúcnosti," uviedol.