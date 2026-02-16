< sekcia Regióny
V Martine spustili prevádzku nového ZSS na Škultétyho ulici
Nové zariadenie sociálnych služieb skolaudovali v polovici minulého roka a v pondelok v ňom boli ubytovaní prví klienti.
Autor TASR
Martin 16. februára (TASR) - Martinská radnica v pondelok oficiálne spustila prevádzku nového zariadenia sociálnych služieb (ZSS) na Škultétyho ulici. Zariadenie s kapacitou 36 miest je po Centre sociálnych služieb Podháj druhým mestským zariadením tohto druhu v Martine. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Nové zariadenie sociálnych služieb skolaudovali v polovici minulého roka a v pondelok v ňom boli ubytovaní prví klienti. „Každý človek si zaslúži prežiť jeseň života v prostredí, kde sa cíti prijatý, bezpečný a rešpektovaný. Som rád, že sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré nebude len zariadením, ale skutočným domovom pre našich seniorov a oporou pre ich rodiny,“ uviedol primátor Martina Ján Danko.
Nové zariadenie má kapacitu 36 miest a jeho výstavba trvala tri roky. „Dvojposchodová budova ponúka dvojlôžkové izby, spoločné priestory aj zdravotné zázemie s dôrazom na komfort a bezpečie seniorov. O chod zariadenia sa stará 20 zamestnancov,“ priblížila Jenigár.
Doplnila, že projekt bol financovaný z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.174.730 eur a z rozpočtu mesta sumou 260.004 eur.
Nové zariadenie sociálnych služieb skolaudovali v polovici minulého roka a v pondelok v ňom boli ubytovaní prví klienti. „Každý človek si zaslúži prežiť jeseň života v prostredí, kde sa cíti prijatý, bezpečný a rešpektovaný. Som rád, že sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré nebude len zariadením, ale skutočným domovom pre našich seniorov a oporou pre ich rodiny,“ uviedol primátor Martina Ján Danko.
Nové zariadenie má kapacitu 36 miest a jeho výstavba trvala tri roky. „Dvojposchodová budova ponúka dvojlôžkové izby, spoločné priestory aj zdravotné zázemie s dôrazom na komfort a bezpečie seniorov. O chod zariadenia sa stará 20 zamestnancov,“ priblížila Jenigár.
Doplnila, že projekt bol financovaný z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.174.730 eur a z rozpočtu mesta sumou 260.004 eur.