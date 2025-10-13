< sekcia Regióny
V Martine spustili projekt pre novonarodené deti Prosím si knižku
Knihy do projektu Prosím si knižku venovalo OZ Krajina čitateľov.
Autor TASR
Martin 13. októbra (TASR) - Každý rodič novonarodeného Martinčana bude dostávať k rodnému listu aj detskú knihu. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu informoval primátor mesta Ján Danko, projekt Prosím si knižku bude radnica realizovať v spolupráci s občianskym združením (OZ) Krajina čitateľov.
„Každý deň, keď budú deti schopné a mať snahu čítať viac, je dôležitý. Žiaľ, žijeme v dobe, keď sa čítanie kníh a učenie nenosí medzi mladou generáciou, takže chceme to trošku zmeniť. Ak sa čo len jedno - dve percentá milovníkov čítania zvýši, tak to bude úspech,“ uviedol Danko.
Knihy do projektu Prosím si knižku venovalo OZ Krajina čitateľov. „My sme prispeli knihou Nina ide spinkať, ktorej text tvorila logopedička Svetlana Kapalková. Urobila ju na mieru tomu, ako sa deťom vyvíja jazyk zhruba okolo ôsmeho - deviateho mesiaca života,“ poznamenala Viktória Marcinová z OZ Krajina čitateľov.
Doplnila, že tretina celkového nákladu knihy bola venovaná na podporu budovania vzťahu ku knihám. Časť kníh napríklad putovala do centier včasnej intervencie či do komunitných centier Človeka v ohrození. Podobné projekty podľa Marcinovej už desiatky rokov prebiehajú vo viacerých európskych krajinách. „Všetky tieto projekty ukazujú, ako veľmi to mení vzťah medzi dieťaťom a rodičom, ako to mení vzťah ku knižkám a ako sa to potom odráža na tom, čo sa deje, keď už dieťa začína čítať samo a aké má úspechy v škole,“ zdôraznila.
Aktuálne štatistiky o prístupe detí ku knihám sú podľa nej alarmujúce. „Na Slovensku majú deti problémový prístup ku knihám. Okolo 40 percent štvrtákov zo základných škôl vyrastá v domácnosti, kde je najviac jedna polica s knihami, a teda 25 kníh. Navyše školské knižnice, ktoré vnímame ako nejaký intervenčný bod, v skutočnosti existujú len v polovici základných škôl na Slovensku,“ uzavrela Marcinová.
