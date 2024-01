V Martine uvedú premiéru inscenácie Doma - všade - dobre - najlepšie

Martin 24. januára (TASR) - Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok (26. 1.) a v sobotu (27. 1.) premiéru inscenácie autora a zároveň režiséra Mariána Amslera Doma - všade - dobre - najlepšie.



Autorská inscenácia sa zaoberá fenoménom nomádstva a tým, čo znamená domov v dnešnom globalizovanom svete. "Na nomádstvo sa dívame nielen ako na večný pohyb alebo cestovanie, ale aj ako na tému pútnictva. Čo to je, keď sa niekto potrebuje znovu naštartovať alebo nájsť novú energiu po vyhorení. Človek v istom veku zapochybuje, či je na správnej ceste. Či nie je čas zmeniť zamestnanie, smer, partnera. V živote sú rôzne fázy, keď by sa mal človek zastaviť a prehodnotiť, čo má za sebou a čo ho čaká. Či sa blíži k naplneniu snov alebo predstavy, ako ďalej žiť," povedal Amsler.



Názov inscenácie vznikol ako slovná hračka po zmene poradia slov známeho Všade dobre, doma najlepšie. "Kedysi súvisel s tým, že ľudia nemali možnosti cestovať a spoznávať svet. Či už pre nedostatok peňazí, chudobu alebo režim. To sa zmenilo. Žijeme v dobe, keď je jednoduché a cenovo dostupné kúpiť si letenku kamkoľvek na svete. Nemáme hranice, ktoré nás obmedzujú a môžeme ísť, kam sa nám zachce. Ako tam dokážeme prežiť, je už na našej adaptabilite a schopnosti sa prispôsobiť," doplnil.



"Žijem v aute. Takže téma nomádstva a cestovania za prácou alebo domovom mi je veľmi blízka. Ľudia tým môžu získať a aj stratiť. Je alchýmiou každého z nás, ktorí cestujeme, aby sme si vedeli povedať, či mi to ešte dáva plusy, alebo už prevažujú mínusy. A potom to buď úplne zastaviť, alebo minimálne zmeniť," podotkol člen martinského hereckého súboru Ján Dobrík.



Pútničku v inscenácii stvárňuje Barbora Palčíková. "Z môjho pohľadu je to o cestovaní, aj o cestovaní v našom srdiečku a o spoznávaní samého seba. Téma ma veľmi oslovila, pretože rada cestujem. Domov mám tam, kde spím. Takže, keď som v hoteli v Prahe, tak idem domov. Áno, doma je najlepšie, lebo všade som doma," dodala.