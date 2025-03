V Martine vlani prenocovalo 75.000 hostí, medziročne o 5000 viac

Martin 16. marca (TASR) - Počet prenocovaní v Martine stúpol v minulom roku medziročne o takmer 5000. Potvrdzuje to rastúci záujem o centrum turčianskeho regiónu. Informovala o tom martinská hovorkyňa Zuzana Jenigár.



"Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky rastie počet prenocovaní v Martine kontinuálne od roku 2021. Kým v tomto roku mesto navštívilo 26.144 ľudí, v roku 2022 to bolo už 55.483, pred dvomi rokmi 69.292 a v roku 2024 sa počet návštevníkov vyšplhal až na 74.064," uviedla hovorkyňa.



Rastúca popularita Martina podľa nej nie je náhodná. Okrem jedinečnej prírody, kultúrnych a historických pamiatok mesto ponúka aj atraktívne podujatia, ktoré oslovujú široké spektrum návštevníkov. Martin je zároveň dôležitým centrom odborných konferencií, kongresov a seminárov, ktoré do mesta lákajú odborníkov z rôznych oblastí.



"Vďaka neustálemu rozvoju a jedinečnej atmosfére má mesto Martin predpoklady, aby sa v budúcnosti stalo ešte vyhľadávanejším turistickým cieľom nielen na Slovensku, ale aj v širšom regióne," uzavrela Jenigár.