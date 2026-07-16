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V Martine využijú eurofondy na obnovu Základnej školy Jozefa Kronera
Primátora Jána Danka teší, že sa samospráve darí pokračovať v systematickej obnove školských budov.
Autor TASR
Martin 16. júla (TASR) - Martinská radnica uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu zvyšovania energetickej účinnosti budovy Základnej školy (ZŠ) Jozefa Kronera. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, projekt za takmer 620.000 eur prinesie nižšiu spotrebu energií, bezbariérový prístup aj kvalitnejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy.
„Súčasťou prác bude zateplenie obvodového aj strešného plášťa, výmena okien a dverí, ako aj realizácia bezbariérových opatrení vrátane novej vstupnej rampy, schodiskovej plošiny a bezbariérovej toalety. Výsledkom bude výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy, viac ako 30-percentná úspora primárnej energie, nižšie emisie skleníkových plynov a zlepšenie energetickej triedy budovy z B na A1,“ priblížila Jenigár.
Primátora Jána Danka teší, že sa samospráve darí pokračovať v systematickej obnove školských budov. „Moderná škola dnes nie je len o kvalitnom vyučovaní, ale aj o prostredí, v ktorom deti trávia veľkú časť svojho dňa. Každé euro, ktoré investujeme do škôl, je investíciou do budúcnosti našich detí. Okrem výrazných úspor energií vytvoríme aj bezpečnejšie, komfortnejšie a dostupnejšie prostredie pre všetkých žiakov vrátane tých so zdravotným znevýhodnením,“ podotkol Danko.
Aktuálne mesto finalizuje podklady pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. „Vyhlásenie verejného obstarávania sa očakáva v najbližších dňoch a samotná realizácia projektu by sa mala začať v septembri. Ukončenie stavebných prác je plánované na prvú polovicu roku 2027,“ dodala martinská hovorkyňa.
„Súčasťou prác bude zateplenie obvodového aj strešného plášťa, výmena okien a dverí, ako aj realizácia bezbariérových opatrení vrátane novej vstupnej rampy, schodiskovej plošiny a bezbariérovej toalety. Výsledkom bude výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy, viac ako 30-percentná úspora primárnej energie, nižšie emisie skleníkových plynov a zlepšenie energetickej triedy budovy z B na A1,“ priblížila Jenigár.
Primátora Jána Danka teší, že sa samospráve darí pokračovať v systematickej obnove školských budov. „Moderná škola dnes nie je len o kvalitnom vyučovaní, ale aj o prostredí, v ktorom deti trávia veľkú časť svojho dňa. Každé euro, ktoré investujeme do škôl, je investíciou do budúcnosti našich detí. Okrem výrazných úspor energií vytvoríme aj bezpečnejšie, komfortnejšie a dostupnejšie prostredie pre všetkých žiakov vrátane tých so zdravotným znevýhodnením,“ podotkol Danko.
Aktuálne mesto finalizuje podklady pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. „Vyhlásenie verejného obstarávania sa očakáva v najbližších dňoch a samotná realizácia projektu by sa mala začať v septembri. Ukončenie stavebných prác je plánované na prvú polovicu roku 2027,“ dodala martinská hovorkyňa.