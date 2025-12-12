< sekcia Regióny
V Martine využívajú nový transportný systém pre chorých novorodencov
Autor TASR
Martin 12. decembra (TASR) - Neonatologická klinika Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) má vďaka podpore Nadácie Kia Slovakia k dispozícii nový transportný systém potrebný na zabezpečenie starostlivosti dieťaťu počas prevozu medzi nemocnicami. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia komunikácie martinskej nemocnice.
Transportný systém pre kriticky chorých novorodencov pozostáva z inkubátora, prístroja na podporu dýchania, monitora životných funkcií, prístrojov na podávanie infúzií a iných potrebných zariadení. „Tento dar je pre našu nemocnicu veľmi dôležitý, pomôže nám na naše pracovisko transportovať kriticky chorých novorodencov a bude tak slúžiť celému regiónu severného Slovenska, nielen našim pacientom,“ uviedol riaditeľ UNM Ján Mikler.
Ako vysvetlila prednostka kliniky Katarína Maťašová, martinská neonatológia poskytuje koncovú starostlivosť kriticky chorým novorodencom aj z oblasti Oravy, Liptova a Kysúc. „Ak dieťa narodené v spádovej nemocnici vyžaduje intenzívnu starostlivosť, je nevyhnutný jeho prevoz na našu kliniku. Prípadne, ak má vrodenú vývinovú chybu srdca, je nutné previezť ho do Detského kardiocentra v Bratislave. Moderné technické vybavenie, ktoré tento systém ponúka, umožní zvýšiť bezpečie a komfort pacienta,“ podotkla Maťašová.
Nadácia počas dvoch rokov doplnila prístrojové vybavenia aj na novorodenecké oddelenia v ďalších nemocniciach Žilinského kraja. „Inkubátory a monitory životných funkcií zvýšia kvalitu starostlivosti o predčasne narodených alebo chorých novorodencov, ktorí sa narodia v menších nemocniciach, a umožnia poskytovať aj efektívnejšiu liečbu dieťaťu, ktoré bude potrebovať následne prevoz na špecializované pracovisko,“ doplnila Maťašová.
