V Martine vznikne komunitná záhrada starých odrôd ovocných stromov

Martin 4. novembra (TASR) - V Martine vyrastie komunitná záhrada starých odrôd ovocných stromov. Vysadia ju v areáli Základnej školy s materskou školou Priehradná. Zástupca primátora mesta Stanislav Thomka priblížil, že okrem výsadby ich čaká aj postupné zveľaďovanie okolia komunitnej záhrady.



"Dlhodobo sme mali myšlienku vybudovať v Martine komunitnú záhradu pre obyvateľov a projekt Jedlé ostrovy nám výborne zapadol do tejto idey," uviedol Thomka. Jedlý ostrov začnú budovať 10. novembra. Nový šat dostane priestor bývalého petangového ihriska.



Ako zhodnotil manažér projektu z Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica František Cimerman, mesto našlo pozemok, ktorý má z hľadiska logistiky vynikajúcu polohu. Je pri škole a škôlke a zároveň blízko zariadenia pre seniorov, medzi rodinnými domami. "Historicky sa tam nachádzal čerešňový sad, a tak symbolicky prinavrátime do mesta starú odrodu čerešne," povedal.



Sad podľa Cimermana zároveň podporí biodiverzitu a zlepší mikroklimatické pomery na pozemku a jeho okolí. Úrodu bude prinášať počas celej sezóny, pričom bude dostupný širokej verejnosti, ktorú plánujú zapájať priamo do starostlivosti o sad.



"Očakávame, že sa v tejto práci nájdu miestni záhradkári, dôchodcovia, študenti, rodičia s deťmi, jednoducho všetci, ktorým sú takéto aktivity blízke," doplnil Cimerman.



Zástupca primátora dodal, že v priestore sa budú snažiť rozvíjať rôzne aktivity pre žiakov neďalekej základnej a materskej školy.