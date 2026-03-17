Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
V Martine začala jarná údržba

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Martin 17. marca (TASR) - Po zimnom období v Martine odštartovala jarná údržba verejných priestranstiev. Ako informovala hovorkyňa Zuzana Jenigár, postupne sa čistia ulice, chodníky a verejné plochy a obyvatelia mesta budú môcť využiť na jarné upratovanie aj rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Čistenie prebieha postupne podľa harmonogramu v jednotlivých lokalitách. „Plošná očista mesta začala v mestskej časti Stred a bude ukončená v polovici apríla na Ľadovni. Komunikácie, cyklochodníky a chodníky sa budú čistiť až do 20. mája,“ priblížila Jenigár.

Súčasťou jarnej očisty je aj tradičné bezplatné rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov pre obyvateľov mesta. „Tie budú postupne pristavované vo všetkých mestských častiach. Obyvatelia ich môžu využiť na uloženie objemného odpadu z domácností, ako sú napríklad starý nábytok, koberce či iné nepotrebné predmety,“ uviedla Jenigár.

Upozornila, že do kontajnerov nepatrí elektroodpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad ani stavebný odpad. Tento druh odpadu je možné bezplatne odovzdať v zbernom dvore.
