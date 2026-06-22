< sekcia Regióny
V Martine začína divadelný festival Dotyky a spojenia
Ťažiskom festivalu je každoročne Hlavný program, do ktorého organizátori vybrali desať najzaujímavejších inscenácií z produkcie slovenského divadla.
Autor TASR
Martin 22. júna (TASR) - Symbolickým uzatvorením divadelnej sezóny 2025/2026 je festival Dotyky a spojenia, ktorého 21. ročník sa v pondelok začína v Martine. Do soboty (27. 6.) ponúkne 36 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Patrónmi tohtoročného festivalu sú Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
Ťažiskom festivalu je každoročne Hlavný program, do ktorého organizátori vybrali desať najzaujímavejších inscenácií z produkcie slovenského divadla. Prvé dve budú môcť diváci vidieť v utorok (23. 6.) - od 16.30 h to bude hra Dospelosť z produkcie banskobystrického Divadla z pasáže a od 19.30 h sa predstavia herci Národného divadla Košice s inscenáciou Banský kvet.
Popri Hlavnom programe má festival aj ďalšie programové sekcie, ako sú Junior, Bonus, Námestie popoludní, Večerné námestie či Pre mladé publikum. Pri programovej sekcii Veľkú nulu prstom na tabuľu sa organizátori inšpirovali marcovou tlačovou konferenciou ministerstva kultúry, na ktorej vystúpil aj predseda Rady FPU. Uvedú v nej inscenácie piatich nezávislých divadiel, ktoré v roku 2025 nezískali podporu z FPU.
Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú tiež Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.
Ťažiskom festivalu je každoročne Hlavný program, do ktorého organizátori vybrali desať najzaujímavejších inscenácií z produkcie slovenského divadla. Prvé dve budú môcť diváci vidieť v utorok (23. 6.) - od 16.30 h to bude hra Dospelosť z produkcie banskobystrického Divadla z pasáže a od 19.30 h sa predstavia herci Národného divadla Košice s inscenáciou Banský kvet.
Popri Hlavnom programe má festival aj ďalšie programové sekcie, ako sú Junior, Bonus, Námestie popoludní, Večerné námestie či Pre mladé publikum. Pri programovej sekcii Veľkú nulu prstom na tabuľu sa organizátori inšpirovali marcovou tlačovou konferenciou ministerstva kultúry, na ktorej vystúpil aj predseda Rady FPU. Uvedú v nej inscenácie piatich nezávislých divadiel, ktoré v roku 2025 nezískali podporu z FPU.
Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, partnermi festivalu sú tiež Žilinský samosprávny kraj, mesto Martin a Fond LITA.