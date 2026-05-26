Utorok 26. máj 2026
V Martine začínajú s opravou výtlkov a poškodených komunikácií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Podľa primátora Jána Danka patrí kvalita ciest a chodníkov medzi veci, ktoré ľudia vnímajú každý deň.

Autor TASR
Martin 26. mája (TASR) - Martinská radnica v najbližších dňoch odštartuje opravy výtlkov a poškodených úsekov ciest a chodníkov vo viacerých mestských častiach. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, práce budú zamerané na úseky, ktoré výbory jednotlivých mestských častí vybrali a odsúhlasili podľa svojich priorít a finančných možností.

Dodávateľmi stavebných prác budú na základe verejného obstarávania spoločnosti Servis pre pozemné komunikácie a Swietelsky-Slovakia. „Opravy sa budú realizovať vo všetkých mestských častiach. V centre sa práce dotknú napríklad chodníkov na uliciach A. Pietra, Hroboňova či úseku od križovatky Šoltésovej po areál amfiteátra,“ priblížila Jenigár.

Podľa primátora Jána Danka patrí kvalita ciest a chodníkov medzi veci, ktoré ľudia vnímajú každý deň. „Práve preto považujem opravy komunikácií za dôležitú súčasť starostlivosti o mesto. Vieme, že všetko sa nedá vyriešiť naraz, ale postupnými krokmi chceme zlepšovať stav verejného priestoru vo všetkých mestských častiach,“ uviedol Danko.

Upozornil aj na dôležitosť transparentného a efektívneho hospodárenia mesta. „Aj preto bol dodávateľ vybraný riadnym verejným obstarávaním, ktoré nám umožnilo dosiahnuť úsporu verejných financií pri zachovaní potrebného rozsahu opráv,“ dodal Danko.
