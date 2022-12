V Martine žije približne 200 bezdomovcov, mesto im odovzdalo balíčky

Martin 29. decembra (TASR) – V Martine žije v rôznych zariadeniach a pod holým nebom približne 200 bezdomovcov. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej to potvrdila ich lokalizácia pred Vianocami, ktorú mesto každoročne organizuje v spolupráci s Policajným zborom SR a mestskou políciou.



Doplnila, že zamestnanci odboru sociálnej starostlivosti Mestského úradu (MsÚ) v Martine odovzdali bezdomovcom vianočné balíčky s vianočnou večerou, ovocím, zimným oblečením, dekou a trvanlivými potravinami. "Väčšinou máme štatistiky do 200 bezdomovcov, nedá sa povedať, že by ich ubúdalo alebo pribúdalo. V predstihu pred lokalizáciou chodia terénni pracovníci s mestskou políciou a oslovujú ich, aby boli vo svojich príbytkoch a očakávali vianočné darčeky," povedala vedúca odboru sociálnej starostlivosti MsÚ v Martine Katarína Fúčelová.



"Bezdomovectvo je sociálny problém, s ktorým sa stretáva prakticky celý svet. V Martine sa snažíme ľuďom bez domova pomáhať nielen pred Vianocami. Mesto s nimi pravidelne komunikuje a pokúša sa im pomôcť v riešení ich problémov. Bohužiaľ, nie vždy sme úspešní, pretože akékoľvek riešenie si vyžaduje aj snahu z ich strany," zhodnotil primátor mesta Ján Danko.



Bezdomovcov sa podľa Kalmanovej v Martine venujú terénni pracovníci a ich asistenti, ktorí spadajú pod odbor sociálnej starostlivosti MsÚ. "Počas noci môžu bezdomovci prespať za symbolický poplatok v mestskej nocľahárni, respektíve využiť služby útulku, kde je možné aj dlhodobejšie bývanie. Ľuďom bez strechy nad hlavou pomáha tiež Diecézna charita Žilina a Dom Charity svätého Krištofa," dodala hovorkyňa mesta.