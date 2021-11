V martinskej MHD budú od začiatku roka jazdiť iba ekologické autobusy

Na snímke šofér počas predstavenia nového autobusu Dopravného podniku (DP) mesta Martin pred Mestským úradom (MÚ) v Martine v pondelok 29. novembra 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Martin 29. novembra (TASR) - Mesto Martin bude mať ako jediné na Slovensku od 1. januára 2022 vozový park mestskej hromadnej dopravy (MHD) zložený iba z ekologických autobusov. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v Martine to oznámil primátor Ján Danko. Zdôraznil, že nepozná inú mestskú samosprávu na Slovensku, ktorá by mala všetky autobusy len na CNG plyn.povedal Danko. Poznamenal, že cena jedného autobusu bola 210.000 eur, pričom jeho hodnota a technické vybavenie sa približuje k sume 300.000 eur.Pôžičku na autobusy aj celý systém MHD podľa primátorových slov zabezpečuje Dopravný podnik (DP) mesta Martin. Ubezpečil, že doprava pre obyvateľov bude od januára v rovnakom rozsahu ako doteraz.vymenoval.Konateľ DP Ján Slamka uviedol, že od budúceho týždňa spúšťajú školenia šoférov potrebné na to, aby vodiči neboli zmätení z novej technológie, aj čo sa týka liniek.DP mesta Martin pripravuje riadne spustenie novej MHD od 1. januára budúceho roka. Zverejnil cenník a prepravný poriadok, prvé dopravné karty sa začali na predajných miestach vydávať v polovici októbra.