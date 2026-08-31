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V martinskej pešej zóne pribudne 45 veľkoobjemových kvetináčov
Nebudú rozmiestnené jednotlivo, ale vytvoria rôzne zoskupenia, ktoré majú pešiu zónu prirodzene doplniť o nové zelené prvky.
Autor TASR
Martin 31. augusta (TASR) - Martinská radnica začala s realizáciou projektu zazelenania pešej zóny, v rámci ktorého pribudnú veľkoobjemové nádoby so stromami, s kríkmi, trvalkami a okrasnými trávami. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, osádzanie 45 veľkoobjemových kvetináčov bude prebiehať postupne a hotové bude do polovice septembra.
Podľa jej slov je množstvo a kvalita zelene v historickom centre dlhodobou témou. Radnica na to reaguje projektom, ktorý prinesie nové stromy a ďalšiu vegetáciu aj na miesta, kde vzhľadom na charakter pešej zóny nie je možné realizovať klasickú výsadbu. „Cieľom je priniesť viac zelene priamo do priestoru pešej zóny a zároveň zachovať jej charakter a funkčnosť. Nové vegetačné prvky pribudnú na uliciach M. R. Štefánika, 29. augusta a Divadelná,“ uviedla Jenigár.
Projekt počíta celkovo so 45 veľkoobjemovými kvetináčmi v troch rôznych veľkostiach. Nebudú rozmiestnené jednotlivo, ale vytvoria rôzne zoskupenia, ktoré majú pešiu zónu prirodzene doplniť o nové zelené prvky.
„Druhová skladba je navrhnutá tak, aby prinášala rôzny vzhľad počas jednotlivých období roka. V nádobách budú vysadené stromy a viackmenné dreviny, solitérne kríky, previsnuté rastliny aj okrasné trávy. Medzi drevinami sa objavia napríklad javory, magnólie či okrasné čerešne,“ priblížila martinská hovorkyňa.
Doplnila, že samotné nádoby sú odolné voči extrémnym klimatickým podmienkam a majú integrované zateplenie aj vlastný zavlažovací systém so zásobníkom vody a s ukazovateľom jej hladiny. „Zároveň ich tiež bude možné podľa potreby premiestňovať, napríklad pri organizovaní podujatí na pešej zóne,“ dodala Jenigár.
Podľa jej slov je množstvo a kvalita zelene v historickom centre dlhodobou témou. Radnica na to reaguje projektom, ktorý prinesie nové stromy a ďalšiu vegetáciu aj na miesta, kde vzhľadom na charakter pešej zóny nie je možné realizovať klasickú výsadbu. „Cieľom je priniesť viac zelene priamo do priestoru pešej zóny a zároveň zachovať jej charakter a funkčnosť. Nové vegetačné prvky pribudnú na uliciach M. R. Štefánika, 29. augusta a Divadelná,“ uviedla Jenigár.
Projekt počíta celkovo so 45 veľkoobjemovými kvetináčmi v troch rôznych veľkostiach. Nebudú rozmiestnené jednotlivo, ale vytvoria rôzne zoskupenia, ktoré majú pešiu zónu prirodzene doplniť o nové zelené prvky.
„Druhová skladba je navrhnutá tak, aby prinášala rôzny vzhľad počas jednotlivých období roka. V nádobách budú vysadené stromy a viackmenné dreviny, solitérne kríky, previsnuté rastliny aj okrasné trávy. Medzi drevinami sa objavia napríklad javory, magnólie či okrasné čerešne,“ priblížila martinská hovorkyňa.
Doplnila, že samotné nádoby sú odolné voči extrémnym klimatickým podmienkam a majú integrované zateplenie aj vlastný zavlažovací systém so zásobníkom vody a s ukazovateľom jej hladiny. „Zároveň ich tiež bude možné podľa potreby premiestňovať, napríklad pri organizovaní podujatí na pešej zóne,“ dodala Jenigár.