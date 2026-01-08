Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
V martinskej univerzitnej nemocnici sa vlani narodilo 805 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najväčší vlaňajší novorodenec mal miery 57 centimetrov a 4890 gramov, naopak najmenšie narodené dieťa malo 28 centimetrov a vážilo 410 gramov.

Autor TASR
Martin 8. januára (TASR) - Počet pôrodov v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) medziročne poklesol. Ako vo štvrtok informovala nemocnica na sociálnej sieti, vlani sa tu narodilo 805 detí, čo je o 115 detí menej ako v roku 2024.

Doplnila, že približne 61 percent pôrodov bolo spontánnych. „Spomedzi vlaňajších novorodencov v martinskej nemocnici bolo 421 chlapcov a 384 dievčat. V minulom roku sa u nás narodilo 19 párov dvojičiek,“ priblížila nemocnica.

