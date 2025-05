V Matejovciach opravili Immaculatu, často bola obeťou vandalizmu

Poprad 26. mája (TASR) - Morový stĺp so sochou Panny Márie, takzvanú Immaculatu, v popradskej mestskej časti Matejovce opravili. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti s tým, že veľmi vzácne sochárske dielo z obdobia baroka bolo často obeťou vandalizmu.



„Na celom Spiši ich je 12, z toho v Poprade až päť. Nachádzajú sa na území bývalých samostatných mestečiek, dnes mestských častí Popradu. Jedna z nich je na námestí v Matejovciach. Žiaľ, často a pravidelne sa stáva obeťou vandalizmu, ktorého sa dopúšťajú deti z tejto časti mesta. Vešajú sa po reťaziach a robia si z nich hojdačku. Výsledkom je poškodená vzácna kultúrna pamiatka,“ upozornila radnica.



Mesto preto muselo požiadať Krajský pamiatkový úrad v Prešove o súhlas s vykonaním opráv. Po jeho získaní oslovilo známeho akademického sochára, monumentalistu, kresliara a reštaurátora Štefana Kovaľa z Vyšných Ružbách, ktorý je autorom repliky tejto Immaculaty, aby vykonal potrebné opravy. „Tie spočívali v uchytení rozhojdaných stĺpikov, odstránení znečistenia, napustení schodov, stĺpikov a ich natretí hydrofobizačným a spevňujúcim prostriedkom,“ uviedlo mesto.



Samospráva v súvislosti so zachovaním vzácnej pamiatky vyzýva rodičov blízko bývajúcich detí, aby kontrolovali, ako trávia voľný čas a nedovolili im ničiť ju. Zároveň žiada občanov, ktorí uvidia poškodzovanie Immaculaty, aby to bezodkladne nahlásili na číslo mestskej polície 159.