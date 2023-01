V Matejovom dome v Banskej Bystrici si pripomenú botaničku R. Bohúňovú

Banská Bystrica 16. januára (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pokračuje aj v novom roku v odkrývaní tajností osobností a zaujímavých predmetov zo svojho depozitára. Na pravidelnom podujatí Čo sa skrýva v depozitári? si tentoraz pripomenie prvú prírodovednú kurátorku, botaničku a riaditeľku múzea Ruženu Bohúňovú. V Matejovom dome 17. januára o 17.00 h o nej porozpráva botanička Jaroslava Bobáková. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



Botanickú zbierku SSM začala Bohúňová tvoriť v roku 1954. Pričinila sa o nadobúdanie a precízne dokumentačné spracovanie predmetov z anorganiky, zoológie a hlavne botaniky. V súčasných botanických zbierkach SSM sa nachádza 1264 kusov zbierkových predmetov, ktoré zozbierala.



"Botanické herbáre boli pred jej príchodom do múzea zastúpené len v malej miere. Aj to málo, čo sa vtedy v múzeu nachádzalo, sa postupne z priestorových dôvodov darovalo na banskobystrické stredné školy ako učebné pomôcky. Významný rozvoj, nadobúdanie a spracovanie prírodovedných zbierok sa začína práve s Ruženou Bohúňovou. Všetky sú nenahraditeľným dôkazom a tiež originálnou vzorkou rastlín, ktoré dokumentujú prírodné pomery územia Stredoslovenského kraja a zároveň sú zdrojom informácií pre ďalší výskum rastlinstva regiónu v širšom kontexte aj územia celého Slovenska," konštatovala Bobáková.



V roku 1954 získala Bohúňová do zbierok vzácny historický herbár profesora Junkera, ktorý je najstarším herbárom v botanickom fonde. Svoje pracovné skúsenosti neskôr využila na poste riaditeľky múzea. "Je to prvá dáma Stredoslovenského múzea," zdôraznila Bobáková.