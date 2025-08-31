< sekcia Regióny
ZAVRAŽDIL VLASTNÚ MATKU: Prípad v Matiašovciach rieši polícia
Portál uviedol, že muž mal na tiesňovú linku ohlásiť, že svoju matku zabil po hádke, páchateľa na mieste zadržali.
Autor TASR
Matiašovce 31. augusta (TASR) - V obci Matiašovce v okrese Kežmarok došlo údajne k tragédii. Muž mal podľa portálu tvnoviny.sk zavraždiť svoju matku. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR potvrdila, že v prípade prebiehajú procesné úkony.
„V prípade prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie zatiaľ neposkytujeme,“ uviedla Ligdayová.
